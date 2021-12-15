Путин потребовал от министра Савельева "не хитрить" о подготовке отраслевой программы

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поспорил с министром транспорта Виталием Савельевым по поводу запуска одной из профильных программ. Глава государства попросил политика "не хитрить" в вопросе готовности проекта.

Разговор произошел в среду, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин спросил, начнется ли с 1 января 2022 года реализация программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования субъектов РФ. Савельев ответил, что программа "готова, находится в стадии согласования".

Президент в ответ попросил министра не хитрить с формулировками.

"Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова", - заявил Путин.

Президент попросил уделить запуску программы особое внимание и до конца 2021 года окончательно ее согласовать.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин призвал создать механизм, который бы контролировал уровень цен на строительные материалы в стране. Такую идею глава государства высказал в среду, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.