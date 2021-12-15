Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Немецкий канцлер Олаф Шольц Фото: REUTERS

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ готова к конструктивному диалогу с Россией. Однако, подчеркнул политик, в ЕС может быть только общая "восточная политика" и одно мнение по этому вопросу.

Как сообщил Шольц в среду, 15 декабря, выступая в бундестаге, Германия должна быть готова сделать шаг навстречу России и добиться взаимопонимания. Сделать это нужно, по его словам, основываясь на принципах европейского права и мирного порядка, а также на обязательствах, которые взяла на себя и Москва.

"Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите "Восточного партнерства". <…> Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос", - приводит слова канцлера РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что «нормандский формат» необходимо активировать для деэскалации на юго-востоке Украины.