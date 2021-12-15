Президент Азербайджана заявил о желании открыть границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о желании открыть границы страны с Арменией. Об этом он сообщил в среду, 15 декабря, в интервью испанскому изданию El Pais.

О том, когда именно произойдет открытие границы между Азербайджаном и Арменией, Алиев не сказал. Однако выразил намерение осуществить этот шаг.

"Мы хотим открыть границы с Арменией. На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договоренность об открытии железных дорог", - рассказал президент страны.

По словам Плиева, ранее Армения не собиралась идти даже на такие уступки и не планировала открывать автомобильную дорогу. Однако переговоры позволили азербайджанскую сторону убедить партнеров в необходимости этого.

"Очевидно, что прогресс есть", - резюмировал Алиев

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи переговоров. В документе говорится, что страны договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией.