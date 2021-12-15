Новокузнецкий активист устроил пикет у здания ФСБ и попал под арест

Парня задержали в понедельник, 13 декабря, у здания городского ФСБ, возле которого он устроил одиночный пикет с плакатом «Сиротам угрожает психиатрия». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный новокузнецкий активист Игорь Горланов в очередной раз привлечен к административной ответственности. Парня задержали в понедельник, 13 декабря, у здания городского ФСБ, возле которого он устроил одиночный пикет с плакатом «Сиротам угрожает психиатрия». Об этом сообщает издание «Новые известия».

По словам защитника активиста, юриста Алексея Прянишникова, молодой человек был задержан после того, как отказался пройти в служебный автомобиль полиции. В отношении парня составили административный протокол за невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов. Суд Центрального района Новокузнецка, рассмотревший материалы дела, в качестве наказания назначил Игорю Горланову административный арест на трое суток. Защита намерена обжаловать решение суда.

Добавим, что Игорь Горланов - сам сирота и воспитывался в детском доме. Достигнув совершеннолетия, молодой человек шесть лет добивался выдачи ему положенной по закону квартиры, организуя пикеты и другие одиночные акции, а получив жилье, стал бороться за права других сирот.