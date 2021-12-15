Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий санкции против иностранцев за нарушение прав россиян

Поправками предлагается расширить действие принятого в 2012 году другого закона. Фото: Бардынов Асхат

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает применять санкции против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших преступление против них. Ранее данная мера распространялась только против граждан США.

Как говорится в пояснительной записке к документу, которую приводит ТАСС, поправки предлагают расширить действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Согласно этому закону, американцы рисковали получить определенные рестрикции при нарушении прав россиян или совершении преступления против них.

Среди санкций - запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями и другие меры.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Госдумы Султан Хамзаев внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об ужесточении ответственности за незаконный оборот алкоголя, повлекшего гибель двоих и более лиц.