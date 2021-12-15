Россиян, которые не эвакуируются из зоны ЧС по первому требованию властей, могут оштрафовать на 30 тыс рублей

Если человек откажется эвакуироваться в случае наводнения или другой чрезвычайной ситуации, его могут оштрафовать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Он обязывает граждан по первому требованию властей эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или из зоны, где есть угроза такой ситуации.

На сайте Госдумы разъясняется, что принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации законом не предусмотрена, но тех, кто откажется эвакуироваться, могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей или вынести предупреждение.

«Эвакуация может быть объявлена только в случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан, если они находятся на территории, подверженной воздействию опасных факторов чрезвычайной ситуации. Это может быть, например, зона пожара или наводнения, когда существуют достоверные основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС», - отметили в Госдуме.

В Думе уточнили, что детей должны эвакуировать вместе с родителями. Также люди могут не отправляться в пункты эвакуации, а разместиться у родственников, если те живут за пределами зоны ЧС.