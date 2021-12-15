В Башкирии прекращены поиски пропавшего мужчины и его 4-летнего ребенка

В Башкирии прекратили поиски пропавшего отца и его 4-летнего сына. Фото: СОЦСЕТИ

В Башкирии прекратили поиски пропавшего отца и его 4-летнего сына.

Ранее сообщалось, что 48-летний Игорь Байстрюк и его 4-летний сын выехали из дома на «Chevrolet Aveo» белого цвета еще 12 декабря. После этого мужчина перестал выходить на связь. Вскоре испуганная мать обратилась за помощью к полицейским, которые начали разыскивать Игоря и его сына.

13 декабря информация о пропавших появилась у волонтеров-поисковиков. Сотрудникам полиции мама мальчика рассказала, что Игорь является ее бывшим супругом. Мужчина и прежде забирал сына на выходные, но всегда возвращался с ним к бывшей супруге в назначенное время. Примечательно, что мужчина не находился в квартире по месту проживания – первым делом стражи порядка направились туда.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что поиски пропавшего мужчины и его сына были завершены 13 декабря. К счастью, Игоря и мальчика нашли живыми и невредимыми. 4-летнего ребенка сразу же передали счастливой матери. Сейчас сотрудники полиции выясняют, с чем может быть связана внезапная пропажа отца и его маленького сына.

Ранее мы сообщали о том, что по пути домой в Уфе пропал 8-летний мальчик, в рюкзаке которого были музыкальные ноты. Позже волонтеры сообщили, что ребенка нашли живым и здоровым.