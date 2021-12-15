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В мире15 декабря 2021 15:17

США испытали противолодочное лазерное оружие в Аденском заливе

Тестовый выстрел противолодочного лазерного оружия произвел американский корабль в Аденском заливе
Мария ПАВЛОВА
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В США испытали противолодочное лазерное оружие. Фото: cusnc.navy.mil.

В США испытали противолодочное лазерное оружие. Фото: cusnc.navy.mil.

США провели испытания противолодочного ядерного оружия в Аденском заливе 14 декабря. Об этом сообщается на сайте ВМФ США.

Тестовый выстрел произвел корабль Portland. Корабль успешно поразил статическую учебную цель на поверхности, говорится в сообщении. Ранее Portland тестировал лазерную систему, поразив беспилотник над Тихим океаном.

Предполагается, что лазерная система может быть использована для противодействия катерам-беспилотникам, которые несут бомбы.

Ранее на kp.ru рассказывалось о демонстрации военной техники в рамках военно-технического форума «Армия-2021» в Керчи. На городской набережной представлены боевые машины БТР-80, машины технической помощи на базе автомашин «УРАЛ», автомобиль высокой проходимости «УРАЛ-Федерал», специальная бронемашина ГАЗ 233001 «Тигр», а также артиллерийские орудия - 120-мм миномет «Сани» для поражения живой силы и 152 мм гаубица 2А65 «МСТА-Б», предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного, химического и бактериологического нападения противника.