США испытали противолодочное лазерное оружие в Аденском заливе

В США испытали противолодочное лазерное оружие. Фото: cusnc.navy.mil.

США провели испытания противолодочного ядерного оружия в Аденском заливе 14 декабря. Об этом сообщается на сайте ВМФ США.

Тестовый выстрел произвел корабль Portland. Корабль успешно поразил статическую учебную цель на поверхности, говорится в сообщении. Ранее Portland тестировал лазерную систему, поразив беспилотник над Тихим океаном.

Предполагается, что лазерная система может быть использована для противодействия катерам-беспилотникам, которые несут бомбы.

Ранее на kp.ru рассказывалось о демонстрации военной техники в рамках военно-технического форума «Армия-2021» в Керчи. На городской набережной представлены боевые машины БТР-80, машины технической помощи на базе автомашин «УРАЛ», автомобиль высокой проходимости «УРАЛ-Федерал», специальная бронемашина ГАЗ 233001 «Тигр», а также артиллерийские орудия - 120-мм миномет «Сани» для поражения живой силы и 152 мм гаубица 2А65 «МСТА-Б», предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного, химического и бактериологического нападения противника.