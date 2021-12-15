За убийство бывшей учительницы и надругательство над ее телом осудят жителя Удмуртии

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя села Дебесы, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений, разбое, надругательстве над телом и покушении на поджог. Как сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике, 6 мая текущего года в собственном доме было найдено тело 68-летней женщины со следами насильственной смерти.

«4 мая мужчина отдыхал на природе с друзьями, употребляя спиртное. После десяти часов вечера, когда компания отправилась по домам, он пошел прогуляться по селу. Проходя мимо дома бывшей учительницы, злоумышленник решил украсть у нее деньги или что-то другое ценное. Он бывал в доме учительницы и знал, что она живет одна», - пишет Udm-info.

По версии следствия, обвиняемый проник в дом через подполье. Увидев спящую на диване хозяйку, мужчина задумал ее убить. Он взял на кухне нож и нанес по голове и телу бывшей учительницы множественные удары, от которых она быстро скончалась на месте.

После этого обвиняемый стал обыскивать дом на предмет денег и ценностей, между делом надругавшись над телом убитой. Ни денег, ни ценностей он в итоге не обнаружил.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина нашел канистру с горючей жидкостью, облил диван и поджег его, после чего скрылся через то же самое подполье.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, обвиняемый. Показания обвиняемого проверены на месте преступления, проведен следственный эксперимент. Выполнены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, трассологические, пожаро-техническая экспертизы.

Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза признала мужчину вменяемым.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.