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Политика15 декабря 2021 15:39

Байден заявил о намерении провести еще один телефонный разговор с Путиным

Президент США предполагает провести продолжительную беседу с президентом России
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Байден заявил о желании в обозримом будущем провести длительные переговоры с Путиным.

Байден заявил о желании в обозримом будущем провести длительные переговоры с Путиным.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил о намерении провести еще один телефонный разговор с президентом РФ Путиным. По словам Байдена, он предполагает беседовать с Владимиром Путиным в течение продолжительного времени.

Американский президент предполагает, что личные контакты с президентом Российской Федерации продолжаться в обозримой перспективе. Об этом он заявил в среду 15 декабря.

«Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», - сказал Байден, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в формате видеозвонка. Переговоры длились порядка двух часов. После переговоров законодатели США убрали из проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против "Северного потока — 2", хотя этот бюджет уже был согласован. Также законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.