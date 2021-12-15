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Происшествия15 декабря 2021 15:53

18 населенных пунктов Ставрополья остались без газа из-за аварии

К ситуации подключилась прокуратура
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Возобновить подачу газа можно будет только после завершения восстановительных работ

Возобновить подачу газа можно будет только после завершения восстановительных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае 15 декабря 2021 года весь день продолжаются работы по восстановлению газоснабжения после серьезной аварии, случившейся 14 декабря. Сообщение о прорыве газовой трубы между поселениями поступило в аварийную службу после 20 часов. В результате из-под земли прорвало пламя размером с многоэтажку. В Кочубеевском районе временно был введен режим повышенной готовности.

спасибо - Возобновить подачу газа можно будет только после завершения восстановительных работ. Газовики уже на месте. Они постараются провести ремонт максимально быстро, - написал в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и отправился на место ЧП вместе с начальником краевого управления МЧС России, генерал-лейтенантом Владимиром Кием и прокурором СК Александром Лоренцом. Кстати, надзорное ведомство уже организовало проверку по факту аварии, в ходе которой установят причину прорыва.

По информации Newstraker, без газа оставались 18 поселков - труба обеспечивала более семи тысяч человек. Завершить ремонтные работы удалось после обеда 15 декабря. Продолжается поэтапное снабжение газом указанных населенных пунктов.