18 населенных пунктов Ставрополья остались без газа из-за аварии

Возобновить подачу газа можно будет только после завершения восстановительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае 15 декабря 2021 года весь день продолжаются работы по восстановлению газоснабжения после серьезной аварии, случившейся 14 декабря. Сообщение о прорыве газовой трубы между поселениями поступило в аварийную службу после 20 часов. В результате из-под земли прорвало пламя размером с многоэтажку. В Кочубеевском районе временно был введен режим повышенной готовности.

спасибо - Возобновить подачу газа можно будет только после завершения восстановительных работ. Газовики уже на месте. Они постараются провести ремонт максимально быстро, - написал в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и отправился на место ЧП вместе с начальником краевого управления МЧС России, генерал-лейтенантом Владимиром Кием и прокурором СК Александром Лоренцом. Кстати, надзорное ведомство уже организовало проверку по факту аварии, в ходе которой установят причину прорыва.

По информации Newstraker, без газа оставались 18 поселков - труба обеспечивала более семи тысяч человек. Завершить ремонтные работы удалось после обеда 15 декабря. Продолжается поэтапное снабжение газом указанных населенных пунктов.