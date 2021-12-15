Бензин в России подорожал на 10 копеек Фото: Олег УКЛАДОВ

Бензин в России подорожал за неделю в среднем на 10 копеек, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Согласно данным Росстата, с 6 по 12 декабря цены на бензин выросли до 49,97 рубля. Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек – до 46,92 рубля за литр. АИ-95 стал дороже на 9 копеек и стоит в среднем 50,82 рубля за литр. Цена литра бензина марки АИ-98 подскочила на 16 копеек – до 59 рублей.

Повысились цена и дизельное топливо. За неделю он подорожал на 31 копейку – сейчас он стоит 53,64 рубля.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитики агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) выяснили, что рост цен на топливо в период с января по октябрь 2021 года составил от 4,1% до 20%.

Между тем Россия в 2021 году увеличила производство бензина на 5%.