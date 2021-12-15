Центр Гамалеи представит данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма в течение недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи опубликует данные о действии на омикрон-штамм коронавируса российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в течение семи дней.

«В недавно опубликованном небольшом исследовании рассматривается эффективность вакцины «Спутник» против варианта» Омикрон» с использованием образцов сыворотки, которые не являются репрезентативными… В течение следующих семи дней Центр имени Гамалеи опубликует данные о нейтрализующей способности «Спутник V» и «Спутник Лайт» против штамма «Омикрон», – сообщается на сайте вакцины.

Как писал сайт kp.ru, накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм. Как отметил вирусолог, если ее эффективность против омикрон-штамма будет ниже в два-шесть раз, чем против исходного варианта COVID-19, то вакцину можно будет не менять.