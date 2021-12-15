В РФ запретили промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней

В РФ запретили промышленный и прибрежный вылов китообразных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная дума РФ приняла закон, который запрещает промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных. Запрет распространяется на китов, морских свиней, дельфинов. Он был разработан по поручению президента РФ Путина. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдумы в среду 15 декабря.

«В целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их вылова в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие лова отдельных видов морских млекопитающих», - разъясняется на сайте Госдумы.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении запрета на отлов белух и китов в развлекательных целях.

Также рассказывалось о скандале с «китовой тюрьмой» в Хабаровском крае, где в ужасающих условиях содержались белухи и косатки, которых отлавливали для продажи в Китай.