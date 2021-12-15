Путин потребовал назвать фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок в городах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заинтересовался ответственным за ликвидацию свалок в черте городов. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства потребовал от министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова назвать фамилию чиновника.

«У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом? Кто несет личную, персональную ответственность за результаты работы?» – спросил президент.

Козлов сообщил, что это его заместитель Мурад Керимов. «Хорошо, я услышал эту фамилию», – ответил Путин.

Российский лидер отметил, что до конца 2024 года в России необходимо ликвидировать 191 свалку в черте городов. Он призвал глав регионов взять эту работу на личный контроль работу и помогать мэрам городов готовить проектно-сметную документацию. Глава Минприроды в свою очередь должен помогать губернаторам, добавил президент.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин поручил ликвидировать в ближайшие годы все открытые свалки в черте городов. Глава государства отметил, что экологический вопрос в значительной степени определяет качество жизни населения, поэтому находится в числе приоритетных.