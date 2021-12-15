Путин поручил снизить импортозависимость российских аграриев от семян и племенной продукции

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ снизить зависимость российской аграрной промышленности от импорта семян и племенной продукции.

В опубликованном на сайте Кремля поручении главы государства сказано, что кабинет министров должен добиться «сокращения рисков утраты исходного генетического материала основных видов сельскохозяйственных культур и животных и снижение уровня зависимости отечественного агропромышленного комплекса от импортных семян и племенной продукции».

К 1 апреля правительство также должно представить президенту предложения по дополнительной поддержке отечественной селекции, семеноводства и сельскохозяйственного производства, связанного с ключевыми для продовольственной безопасности культурами и животными.

Как писал сайт kp.ru, глава государства ходе прямой линии дал высокую оценку результатам развития сельского хозяйства в России.