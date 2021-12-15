Слуцкий считает, что отношения Москвы и Берлина осложнятся из-за высылки российских дипломатов из Германии Фото: Евгения ГУСЕВА

Высылка Германией двух российских дипломатов осложнит отношения РФ и ФРГ, считает председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в госзаказе на убийство гражданина Грузии осложнят отношения Москвы и Берлина», – заявил парламентарий журналистам.

Как отметил Слуцкий, решение о высылке российских дипломатов и обвинения в причастности к убийству Зелимхана Хангошвили несправедливы. По мнению депутата, судебный процесс был политически мотивированным, а доказательства сомнительными.

Он также выразил сожаление тому, что отношения с новым правительством Германии начинаются именно с таких инцидентов. Парламентарий обещал, что Россия ответит «адекватно и симметрично».

Как писал сайт kp.ru, в среду, 15 декабря, два российских дипломата были объявлены персонами нон грата в Германии. Руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.