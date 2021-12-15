«Газпром» досрочно выполнил обязательства по транзиту газа через Украину Фото: REUTERS

Холдинг «Газпром» досрочно выполнил контрактные обязательства по транзитным поставкам газа через Украину, заявили в компании.

«Газпром» продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину. Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной», – сказано на сайте холдинга.

Как уточнили в «Газпроме», с начала этого года через украинскую территорию было поставлено 40 миллиардов кубометров газа. Именно такой объем предусмотрен контрактом на 2021 год.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в продлении соглашения о транзите газа из России.

До этого украинский лидер сообщал о предложенной «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров. Напомним, контракт на транзит голубого топлива через Украину действует до 2024 года.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в намеренном ограничении поставок газа в страны Евросоюза с целью увеоичения цен на голубое топливо в Европе.