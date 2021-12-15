Названы профессии людей, которые чаще подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, представители каких профессий чаще в Новый год решают подрабатывать Дедом Морозом и Снегурочкой.

Активнее других новогодние костюмы примеряют менеджеры, администраторы и курьеры. Таковы данные исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников "VK.Работа" и сервисом объявлений "Юла".

Топ-10 профессий, которые готовы подработать в Новый год:

продавцы,

водители,

операторы,

уборщики,

продавцы-консультанты,

кассиры,

разнорабочие.

В среднем за час работы новогодними волшебниками представители всех указанных профессии просят 2000 рублей. Но есть и те, кто имеет больше – это курьеры. Они просят за роль Деда Мороза примерно 3700 рублей за час. А вот кассиры получают за свое выступление меньше всего - около 1200 рублей в час, сообщает Life.

По подсчетам исследователей, в среднем «отбить » покупку костюма можно за два часа работы. Если же брать наряд в аренду, то суточных затрат будет меньше, но в целом обойдется дороже.

Аренда костюма на "Юле" стоит примерно 980 рублей в сутки. А покупка обойдется от 1800 до 4000 рублей.

А вот по данным сервиса "авито Услуги", в этом году заказ новогодних волшебников обойдется на 15% дороже, чем в прошлом.

За поздравление 31 декабря в том году Дед Мороз и Снегурочка просили не менее 10 тысяч рублей, в другие дни визит волшебников обходился в 5000 рублей. Теперь тарифы выросли, сообщает Пятый канал.

Кстати, родителям, которые планируют позвать домой Дедушку и внучку, стоит убедиться, что они не больны коронавирусом. Специалисты советуют не стесняться и спрашивать про QR-коды. Главный Дед Мороз из России сообщил, что у него уже есть QR-код, который он получил после вакцинации против коронавирусной инфекции, передает ФАН.