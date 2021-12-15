Советник Байдена по нацбезопасности провел телефонный разговор с помощником Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России Юрий Ушаков провел телефонные переговоры с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы помощник Джо Байдена высказал обеспокоенность «наращиванием российской армии» у границ Украины.

«Господин Салливан подтвердил серьезную озабоченность в связи с наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать работать в тесной координации со своими европейскими союзниками и партнерами», – говорится на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что Вашингтон стремится решать вопросы безопасности дипломатическими методами. Также в администрации президента США напомнили о переговорах помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с с союзниками по НАТО в Брюсселе, которые пройдут в четверг, 16 декабря.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

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Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером обозначил заинтересованность РФ в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.