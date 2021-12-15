ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 – 0,25% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.

«Федеральный комитет по операциям на открытом рынке стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%. Поскольку инфляция в течение некоторого времени превысила 2%, комитет ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а инфляция – 2%», – заявляется на сайте ФРС.

Напомним, американский регулятор сохраняет базовую ставку уже 12-й раз подряд после ее снижения в марте 2020 в связи с пандемий коронавирусной инфекции.