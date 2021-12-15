Сергей Кириенко побывал на премьере первого детского иммерсивного мюзикла «ZUMER»

Сергей Кириенко, Игорь Матвиенко и Анастасия Стоцкая с юными артистами мюзикла «Zumer». Фото: пресс-служба Российского движения школьников.

В столичном центре дизайна ARTPLAY 15 декабря прошла премьера первого в России детского иммерсивного мюзикла «Zumer». Уникальный музыкальный спектакль создан Российском движением школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.». Солистами мюзикла стали популярные певцы Анастасия Стоцкая и Родион Газманов. Вместе с ними в постановке участвовали 84 юных артиста - активисты Российского движения школьников в возрасте от 8 до 15 лет.

Почетными гостями премьеры стали первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и композитор, заслуженный артист России Игорь Матвиенко. После спектакля Сергей Кириенко пообщался с артистами мюзикла и поздравил их с успешным показом.

- Для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах. Кто-то из вас, наверное, выберет творчество в качестве своей профессии, потому что вы невероятно талантливые, вы очень здорово пели, танцевали, вы замечательно играли. Для кого-то это станет профессией, а для кого-то нет – вы выберете какой-то другой свой жизненный путь, но с вами навсегда останется ощущение уверенности в своих силах, понимание того, что если о чём-нибудь мечтать, но не просто хотеть, а хотеть и работать, то всё обязательно получится! – обратился к детям Сергей Кириенко.

Перед тем, как стать звездами мюзикла «Zumer», ребята прошли сложный конкурсный отбор из более чем тысячи сверстников. Кастинги проводились как очно, так и онлайн. Юные артисты приехали из разных регионов России: из Рязанской, Челябинской, Кемеровской, Воронежской, Курской, Тюменской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, областей, из республики Алтай, Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. Конкурс проводился с 5 по 18 октября в рамках Всероссийских смен Российского движения школьников, а также во время региональных смен.

- Все ребята очень талантливые и смелые. Я думаю, что у них просто грандиозное будущее, потому что они все сильные духом. Я не видела никакого стеснения, никаких зажимов, они настолько свободные, прекрасно поют, прекрасно двигаются, и сюжет такой, что волей-неволей плакать хочется. Здесь рушится стена непонимания между поколениями, - рассказала Анастасия Стоцкая.

Композитором «Зумера» выступил Олег Борщевский, соавтором музыки – Лина Иванова. Авторами финальной песни стали Максим Тедеев и Игорь Матвиенко. Знаменитый продюсер принимал самое активное участие в репетициях и переживал за юных артистов, которые трудились на сцене без устали.

- Дети так заряжают адреналином, эмоции переполняют, - рассказал после спектакля композитор Игорь Матвиенко. - А, вообще, очень понравилось. Ребятам я бы пожелал, когда пройдет эта суматоха, эта суета премьер, чтобы они продолжали самосовершенствоваться, развивать свои навыки, потому что они очень талантливые. Для меня удивительно, каким образом вы за три месяца умудрились сделать мюзикл? Это самое маленькое количество времени, за которое был создан продукт с нуля и до премьеры. Это надо занести в Книгу рекордов Гиннесса!