Валерий Лимаренко: Климатическая повестка определяет конкурентоспособность сахалинского бизнеса на международном рынке

Губернатор Сахалинской области уверен, что промышленность региона в течение ближайших лет достигнет нулевого баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Ведь регион - один из лидеров России в реализации климатической программы, которая будет реализована до конца 2025 года

Также губернатор Валерий Лимаренко подтвердил, что закон о климатическом эксперименте должен быть рассмотрен в Государственной думе ещё до конца текущего года.

– Климатический эксперимент – это, во-первых, вопрос комфорта жизни на островах. Это чистый воздух, убранный мусор, экологичные производства и транспорт. Во-вторых, климатическая повестка определяет конкурентоспособность сахалинского бизнеса на международном рынке. Происходящие в мире глобальные перемены заставляют думать не только об извлечении прибыли, но и о сохранении природы, – заявил губернатор Сахалина. – В этих новых условиях мы сделали решительный шаг в направлении декарбонизации экономики, чтобы открыть новое будущее, чтобы обеспечить дальнейшее развитие Сахалина и Курил. Наша стратегия предусматривает достижение островным регионом углеродной нейтральности в 2025 году.

Уже до начала 2026 года 135 котельных Сахалина и Курильских островов будут переведены с мазута и угля на использование сжиженного и трубопроводного природного газа. Помимо этого значительному снижению вредных выбросов в атмосферу будет способствовать стопроцентная газификация ЖКХ и частного жилищного сектора. В данном направлении осуществляется серьёзная работа. Уже есть результаты. Всего несколько лет назад уровень газификации Сахалинской области составлял менее 15%, но к настоящему времени преодолён пятидесятипроцентный рубеж.

Помимо этого на Сахалине и Курилах государством поддерживаются автовладельцы, которые переводят личный автотранспорт на метан. Развивается инфраструктура для зарядки электромобилей.

Свалки также являются одним из серьёзных источников выброса парниковых газов. Для ликвидации этого источника вредных выбросов на Сахалине и Курильских островах ведётся масштабная работа по ликвидации мусорных свалок. В минувшем году убраны две с половиной тысячи незаконных мусорок, в нынешнем ликвидированы 650 свалок. В муниципальных образованиях островного региона ведётся раздельный сбор мусора. Альтернативная энергетика и энергосбережение также в приоритете у властей региона. Помимо этого пристальное внимание уделяется восстановлению лесов, которые являются основными поглотителями углерода. Каждый год в регионе высаживают 3 тысячи га леса.

Напомним, в нынешнем году был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», который устанавливает рамки углеродной отчетности для крупных предприятий. Этот документ определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. Сахалинская область первой приступила к реализации программы по достижению углеродной нейтральности и разработала соответствующий проект закона.

Президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко считает, что в нашей стране на региональном, отраслевом и национальном уровнях выстраивается сбалансированная система климатического регулирования. А регионы различаются, как в плане позиций по выбросам и поглощению парниковых газов, так и в социально-экономическом развитии. Также Владислав Онищенко отметил Сахалинскую область как одного из лидеров России в стремлении к углеродной нейтральности.

- Реализация соответствующего эксперимента позволит показать эффективность мер региональной климатической повестки и пути её координации с национальной политикой, перспективы признания российских климатических проектов зарубежными торговыми партнерами, – сказал Владислав Онищенко.

Правительство Сахалинской области и Центр стратегических разработок намерены сотрудничать с целью создания условий для сокращения выбросов парниковых газов на островах.