Госдума обсудит в первом чтении введение QR-кодов для посещения общественных мест

Новые нормы могут быть введены до 1 июня 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 16 декабря, в Госдуме пройдет заседание, на котором депутаты будут рассматривать в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест.

На заседании будут присутствовать вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова – они примут участие в обсуждении этого проекта закона, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, документ предлагает внести поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если это произойдет, совершеннолетние россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, театры и другие людные места по предъявлению либо QR-кода о прививке, либо по медотводу от вакцинации, либо с помощью документа о том, что человек переболел коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 14 декабря, выступил против идеи введения ограничений с QR-кодами на транспорте перед Новым годом. Глава государства отметил, что такой шаг создаст слишком много проблем для людей.