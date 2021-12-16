Инспекторы из России проверят военный объект в Норвегии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 декабря, инспекторы из России посетят военный объект в Норвегии, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отметив, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

«В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Норвегии. Посещение по оценке будет проводиться 16 декабря 2021 года в течение одного дня», - уточнил Сергей Рыжков.

Начальник центра добавил, что во время визита в Норвегию российские специалисты посетят военный объект «в месте его обычного расположения в мирное время», а командование части проведет для инспекторов из России специальный брифинг, на котором предоставят гостям информацию о личном составе военнослужащих, а также расскажут об основных системах вооружения и техники на проверяемом объекте, передает ТАСС.