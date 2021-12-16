Пресс-секретарь генсека ООН заразился коронавирусом

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в среду, 15 декабря, объявил журналистам, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

«Я хочу сообщить, что ранее сегодня при прохождении теста на COVID-19 в рабочих целях я получил положительный результат. Я нахожусь в тесном контакте с медицинской службой ООН и в соответствии с действующими правилами уйду на самоизоляцию», - сказал пресс-секретарь Антониу Гутерриша сотрудникам СМИ.

Стефан Дюжаррик отметил, что он полностью вакцинирован, даже бустерную прививку сделал. Поэтому симптомы заболевания у него слабо выраженные, болезнь переносит легко.

«Так что я продолжу работать из дома. В качестве меры предосторожности офис представителя генерального секретаря будет работать в удаленном формате до конца этой недели», - приводит его слова ТАСС.

Накануне, во вторник, Дюжаррик находился на рабочем месте в штаб-квартире ООН, проводил пресс-конференцию.

Между тем, сам Антониу Гутерриш на прошлой неделе тоже пару дней провел на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус, но его тест показал отрицательный результат.