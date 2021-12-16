В Доминикане разбился самолет, погибли девять человек

Крушение произошло недалеко от аэропорта Лас-Америкас в Санто-Доминго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 15 декабря, в Доминиканской Республике разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли девять человек, сообщает местная газета Diario Libre.

По данным издания, трое погибших были доминиканцами, шестеро – гражданами США, причем среди жертв крушения воздушного судна есть двое несовершеннолетних, их возраст и гражданство не уточняется.

Крушение произошло недалеко от столичного аэропорта Лас-Америкас. Самолет направлялся из Санто-Доминго в американский город Орландо (штат Флорида). По информации телеканала, вскоре после взлета экипаж обнаружил технические неполадки на борту, и воздушное судно упало, пытаясь зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас. Причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября в Доминикане разбился легкомоторный самолет с крупной партией кокаина из Южной Америки на борту. Жертв на месте аварии не обнаружили.