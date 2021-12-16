Вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии в Триполи

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 18 декабря, одна из действующих в Ливии вооруженных группировок блокировала штаб-квартиру ливийского премьера Абдель Хамида Дбейбы в Триполи, передает телеканал Al Hadath.

По его данным, за происходящим в столице стоит милиция из города Мисурата, расположенного примерно в 200 километрах от Триполи, которой командует бывший депутат Всеобщего национального конгресса (временный парламент Ливии) Салах Бади. Экс-парламентарий заявил, что в стране «не будет никаких президентских выборов». Кроме того, Салах Бади пообещал «закрыть все государственные учреждения в Триполи».

Телеканал сообщает, что обстановка в городе очень напряженная, во многих районах столицы отмечаются перебои с подачей электричества. К окраинам Триполи стягиваются бойцы различных группировок с боевой техникой, а вооруженные формирования западной части страны приведены в состояние повышенной готовности.

Выборы президента Ливии должны пройти 24 декабря. Ранее сайт kp.ru писал, что на главный государственный пост претендует Сейф аль-Ислам Каддафи – сын убитого десять лет назад ливийского лидера.