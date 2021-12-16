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Здоровье16 декабря 2021 1:51

Генсек ООН вслед за своим пресс-секретарем ушел на самоизоляцию

Тест Антониу Гутерреша на коронавирус показал отрицательный результат, но в целях предосторожности он будет работать из дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генсек ООН Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ушел на самоизоляцию и некоторое время будет работать из дома, сообщил журналистам официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

«Учитывая тот факт, что генеральный секретарь контактировал с рядом людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, в целях предосторожности он будет работать из дома», - говорится в сообщении пресс-секретаря Гутерреша.

По его словам, генсек ООН в среду сдал тест на коронавирус и уже получил отрицательный результат, никаких симптомов заболевания у него нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сам Стефан Дюжаррик объявил журналистам, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Он добавил, что полностью вакцинирован, даже бустерную прививку сделал. Поэтому симптомы заболевания у него слабо выраженные, болезнь переносит легко.