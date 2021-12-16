Премьер Японии не поедет в Пекин на открытие зимней Олимпиады

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Токио пока не решили, будут ли официальные лица Японии принимать участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, окончательное решение на этот счет власти страны примут «в надлежащее время с учетом своих национальных интересов».

Об этом утром в четверг, 16 декабря, заявил японский премьер Фумио Кисида во время дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента, добавив, что он сам не планирует участвовать в открытии Игр.

Ранее сообщалось, что Япония не намерена отправлять на Олимпиаду в Пекине министров или высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы поддержать США, которые заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Решение Токио обещали озвучить до конца года, передает ТАСС.

Напомним, Штаты объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине 6 декабря, через некоторое время к американскому бойкоту присоединился ряд стран, а в Европарламенте призвали к полному бойкоту Игр. Как писал сайт kp.ru, в МИД России сказали, что подобные действия ведут к развалу мировой спортивной системы.