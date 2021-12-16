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В мире16 декабря 2021 3:31

Четыре китайских корабля вошли в воды близ спорных с Японией островов Сенкаку

По данным японского агентства Kyodo, на одном из них замечено оборудование, похожее на автоматическую пушку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китайский военный корабль

Китайский военный корабль

Фото: REUTERS

Ранним утром в четверг, 16 декабря, четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в воды Восточно-Китайского моря возле спорных необитаемых островов, именуемых в Японии Сенкаку, а в Поднебесной – Дяоюйтай. И Пекин, и Токио считают эту зону своими территориальными водами.

По данным японского агентства Kyodo, на одном из китайских кораблей замечено оборудование, похожее на автоматическую пушку. Издание отмечает, что в последний раз корабли КНР входили в зону у островов Сенкаку 19 ноября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, конфликт между Токио и Пекином вокруг спорных островов обострился после покупки японским правительством принадлежащих частному владельцу трех из пяти островов архипелага.

После Второй мировой войны острова Сенкаку-Дяоюйтай находились под контролем США и были переданы Японии только в 1972 году. А территориальный спор (в нем есть еще и третий участник – Тайвань) возник, когда выяснилось, что акватория архипелага богата полезными ископаемыми и морепродуктами.