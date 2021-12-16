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Политика16 декабря 2021 4:00

Пашинян и Алиев провели еще одну встречу в Брюсселе

Переговоры лидеров Армении и Азербайджана прошли при посредничестве президента Франции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Переговоры лидеров Армении и Азербайджана прошли при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона

Переговоры лидеров Армении и Азербайджана прошли при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона

Фото: REUTERS

Поздним вечером среду, 15 декабря, в Брюсселе прошла еще одна встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, инициатором новых переговоров лидеров двух республик выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

В сообщении уточняется, что трехсторонняя встреча состоялась после завершения саммита «Восточное партнерство» в бельгийской столице, а Макрон выступил в качестве посредника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущая встреча Пашиняна и Алиева прошла в Брюсселе 14 декабря при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Стороны заверили представителя Евросоюза в том, что они намерены реализовать все договоренности по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты при посредничестве России 9 ноября 2020 года и 26 ноября 2021 года.

Позже Ильхам Алиев заявил о желании открыть границы Азербайджана с Арменией.