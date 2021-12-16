Что произошло в ночь на 16 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 16 декабря 2021 года Фото: Shutterstock

В России предложили перед каждым Новым годом выплачивать пенсионерам – и работающим, и неработающим – деньги к праздникам. Сумму таких предновогодних выплат предлагается установить в размере пенсии, которую ежемесячно получает пожилой человек. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил и уже направил на заключение в правительство законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».

В итоговой декларации саммита «Восточного партнерства» нет упоминаний ни о санкциях против России из-за ситуации на Украине, ни о пресловутой «российской агрессии», о которой постоянно заявляют в Киеве и западных странах. В 24-страничном заявлении участников прошедшей в Брюсселе встречи вообще наша страна не упоминается.