Ученые сообщили, что «омикрон» способен проникать в организм грызунов-переносчиков чумы

«Омикрон» способен проникать в организм грызунов-переносчиков чумы Фото: REUTERS

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» оказался способен проникать в организм грызунов, которые являются разносчиками чумы.

- В отличие от других органических соединений, «Омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов, — говорится в тексте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Считается, что главными разносчиками чумы были не люди, а грызуны, обитающие в дикой природе и в окрестностях городов. По мнению некоторых ученых, чума попала в Европу и на Ближний Восток после того, как климатические изменения заставили грызунов мигрировать из Монголии и Китая на Запад.

Ранее член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков заявил об искусственном происхождении штамма «омикрон». По его мнению, штамм «омикрон» создан искусственно, чтобы прекратить пандемию. Вирусолог предполагает, что этот вариант коронавируса вызовет волну госпитализаций в России, так как провакцинирован лишь относительно небольшой процент населения. Госпитализация потребуется людям с ослабленным здоровьем, пояснил Чумаков. В связи с этим вирусолог призвал ускорить вакцинацию.