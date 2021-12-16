Минфин США сообщил, что Россия снизила вложения в американские облигации на $198 миллионов

Минфин Соединенных Штатов сообщил, что РФ снизила вложения в американские облигации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что в октябре 2021 года Россия снизила вложения в американские облигации.

Так, Москва продала облигации на 198 миллионов долларов, портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов. Из них 3,17 миллиарда долларов приходится на краткосрочные облигации.

Отмечается, что сокращение вложений происходит уже несколько месяцев подряд. К примеру, в августе Россия владела облигациями на сумму в 4,004 миллиарда долларов.

При этом РФ не является одним из крупнейших держателей американского долга. Больше всего облигаций казначейства Соединенных Штатов на руках у Японии и Китая.

Напомним, Россия поставила в Соединенные Штаты Америки рекордное количество патронов в 2021 году, несмотря на введенные санкции. Сумма поставок составила 157,9 миллиона долларов, что практически на 40 миллионов больше, чем в 2020 году. Американские импортеры использовали «лазейки» и оформили новые разрешения на ввоз патронов из России в дни между объявлением санкций 20 августа и вступлением рестрикций в силу 7 сентября. Кроме того, действуют контракты, подписанные до ввода санкций. К примеру, Тульский патронный завод имеет действующую лицензию на поставки в Соединенные Штаты до 2023 года.