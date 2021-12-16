Доктор Мясников призвал ревакцинироваться от коронавируса в течение полугода

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции нужно не позже, чем через шесть месяцев.

- Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев, — написал он у себя в Telegram.

Именно повторная вакцинация населения поможет остановить «омикрон», считает специалист. Для ревакцинации Мясников предложил использовать «Спутник Лайт», который, как уточнил эксперт, является аналогом первой дозы «Спутника V».

Как писал сайт kp.ru, накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм. Уже на следующей неделе центр может представить первые данные об эффективности модификации «Спутника V», сообщил вирусолог. Как отметил Гинцбург, если ее эффективность против омикрон-штамма будет ниже в два-шесть раз, чем против исходного варианта COVID-19, то вакцину можно будет не менять.