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Экономика16 декабря 2021 5:51

The Guardian: «Газпром» старается продать газ по максимальным ценам

Если российская компания увеличит экспорт голубого топлива на 20%, то цены на газ в Европу упадут в два раза, считает эксперт британской газеты
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Британии считают, что «Газпром» старается продать газ по максимальным ценам

В Британии считают, что «Газпром» старается продать газ по максимальным ценам

Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» старается продать газ по максимальным ценам. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на мнение главы газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.

В Rystad считают, что если российская компания увеличит экспорт голубого топлива на 20%, то цены на газ в Европу упадут в два раза. Однако «Газпром» нашел баланс в том, чтобы продавать максимальное количество топлива, но не вызывая падение цен, отметил Диас.

- «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. «Газпром» оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу, — добавил специалист.

Напомним, цена газа в Европе во вторник, 14 декабря, поднялась выше 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября 2021. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах при открытии торгов составляла 1 405 доллара за тысячу кубов. В 10:05 по московскому времени его стоимость была уже 1 425,5 доллара. До этого цена газа в Европе поднялась выше 1 300 долларов за тысячу кубометров. Утром 13 декабря его стоимость была 1 354 долларов.