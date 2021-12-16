Немецкая община пригласила канцлера ФРГ Шольца в Крым

Олаф Шольц
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Председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в Крым.
Ранее политик призвал власти России соблюдать взятые на себя обязанности, которые, по его заявлению, были «тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма».
- Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией, — приводит слова Гемпеля РИА Новости.
По его мнению, во время визита Шольц может убедиться в том, что не было никакой «аннексии», а крымчане сами выбрали присоединиться к исторической родине.
Ранее первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что британскую королевскую семью готовы пригласить посетить полуостров. По его словам, приезд представителей королевской династии как раз и станет признанием российского статуса полуострова. Как напомнил первый замглавы Госсовета, члены британской королевской семьи уже посещали Крым. Так, в октябре 2008 года на полуострове побывал король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Они посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы, а также винные подвалы Массандры.