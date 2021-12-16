В Приангарье поймали банду "черных лесорубов"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники МВД России задержали в Иркутской области преступную группу и 32-летнего главу сообщества "черных лесорубов", которые воровали природные богатства в Качугском районе.

Среди задержанных оказались пять бригадиров и свыше 30 работников, которые заготавливали древесину. По адресам проживания фигурантов изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, а также бухгалтерские документы.

- Установлено, что фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и реализовывали ее по рыночной стоимости, - сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В поимке банды "черных лесорубов" участвовали местные жители. Они помогли следственной группе зафиксировать противоправные действия задержанных.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 30 миллионов рублей. Эти деньги участникам преступной группы придется отрабатывать упорным трудом в колонии.