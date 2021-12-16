Власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря

Московским школам рекомендовали уйти на новогодние каникулы с 27 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Московские власти рекомендовали столичным школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

- Департамент образования и науки Москвы рекомендовал школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Там же отметили, что продление осенних каникул показало свою эффективность в предотвращении распространения коронавирусной инфекции среди учащихся. В департаменте уточнили, что с 27 по 30 декабря в начальных классах будут организованы дежурные группы на случай, если у родителей возникнет такая необходимость.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные предприятия выполнили требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации 80% сотрудников. По словам главы города, ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. Собянин сообщил, что первым компонентом вакцины привились уже более 5,8 миллионов жителей столицы. Обязательную вакцинацию прошли не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики.