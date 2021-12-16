В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность с оборотом более миллиарда рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Москве деятельность организованной группы, участников которой подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей, задержаны двое подозреваемых. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций», - заявила представитель ведомства, слова которой приведены на сайте министерства.

Отмечается, что взимая комиссионное вознаграждение составляло 6,5%. Кроме того, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку фруктов и овощей из-за рубежа переводили средства клиентов. «В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась», - уточняют в ведомстве.

По предварительной информации, нелегальный оборот мошенников превысил миллиард рублей, а доход составил 65 миллионов рублей.