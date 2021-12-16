Правительство выделит 10 миллиардов рублей на поддержку больниц

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, борющихся с коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

- Федеральный центр поможет регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом, — гласит текст сообщения.

Поручение было дано после заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом 7 декабря. Кроме того, Роспотребнадзору поручили подготовить предложения по увеличению темпа тестирования россиян и прибывающих в страну иностранных граждан на коронавирус.

Напомним, сегодня, 16 декабря, в Госдуме пройдет заседание, на котором депутаты будут рассматривать в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест. На заседании будут присутствовать вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова – они примут участие в обсуждении этого проекта закона. Документ предлагает внести поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если это произойдет, совершеннолетние россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, театры и другие людные места по предъявлению либо QR-кода о прививке, либо по медотводу от вакцинации, либо с помощью документа о том, что человек переболел коронавирусом.