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Политика16 декабря 2021 7:53

Захарова заявила, что карикатурность поддержки демократии на Западе пугает

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии и вердикт немецкого суда по делу об убийстве гражданина Грузии
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вердикт немецкого суда по делу об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили и высылку российский дипломатов из ФРГ.

- Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность, — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова назвала два вышеперечисленных случая конкретными примерами «извращения» принципов демократии.

Ранее сайт kp.ru писал, что Верховный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Соколова (Красикова). Соколова обвиняли в убийстве 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Позже руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что два российских дипломата объявлены персонами нон-грата в Германии. В министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.