Из-за припаркованных машин МЧС с трудом подъехали к горящей в Нижнем Новгороде многоэтажке

Пожарные машины с трудом смогли пробраться к горящей в Нижнем Новгороде многоэтажке – и все из-за припаркованных во дворе автомобилей. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные машины с трудом смогли пробраться к горящей в Нижнем Новгороде многоэтажке – и все из-за припаркованных во дворе автомобилей. ЧП произошло вечером 15 декабря.

- Пожар произошел в одной из квартир на шестом этаже в доме № 12/2 по улице Надежды Сусловой в Советском районе Нижнего Новгорода, - сообщает «Ньюс НН» со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области, – К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров. В квартире вовсю полыхали личные вещи хозяев. Полностью потушить пожар удалось только в 17:23.

Процесс тушения пожара был осложнен из-за припаркованных во дворе дома автомобилей. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в ходе тушения пожара из здания было эвакуировано 25 человек, в том числе четверо детей. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Однако, как оказалось, процесс тушения пожара был осложнен из-за припаркованных во дворе дома автомобилей.

- В данной ситуации места для проезда автоцистерны хватило только-только, - отметили в ведомстве. - Сказался и тот факт, что во время поступления сигнала, многие жильцы дома находились на работе. Если бы это случилось немного позже, итог нельзя было бы предугадать.

Напомним, многоквартирный дом вспыхнул в Советском районе Нижнего Новгорода 15 декабря во второй половине дня. В 16:22 в экстренную службу поступило сообщение о возгорании в многоэтажке, расположенной по адресу: улица Надежды Сусловой, дом 12, корпус 2. Пожарно – спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 1 БИС.