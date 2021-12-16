В Таиланде 11-месячная девочка из Татарстана очнулась после падения на нее мраморной столешницы

Семья из Татарстана продолжает сообщать о состоянии их 11-месячной дочери, которая пострадала во время отдыха в Таиланде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семья из Татарстана продолжает сообщать о состоянии их 11-месячной дочери, которая пострадала во время отдыха в Таиланде. Так, на данный момент известно, что ребенок уже пришел в себя и начал самостоятельно дышать.

- Наша малышка очнулась, разглядывает нас — родителей и все, что происходит вокруг, но увы только левым глазом, - написала на своей странице в соцсети мать девочки и добавила, что у ребенка не работает правая часть лица.

Напомним, татарстанская семья отдыхала в отеле Бангкока. Их маленькая дочь начала делать свои первые шаги в жизни. В этот момент в номере она опрокинула на себя мраморную столешницу. Ребенок получил черепно-мозговую травму, отек мозга и ушибы. Девочку срочно госпитализировали в платную медклинику. Там местные врачи ввели ее в искусственную кому. Сейчас девочку из нее вывели, но сколько она будет еще находится в больнице, пока неизвестно.

Отметим, что только за 1,5 дня лечения семье из Татарстана местная клиника выставила счет на сумму около 800 тысяч рублей. Родители пострадавшего ребенка начали собирать деньги и попросили их у неравнодушных земляков. На сегодня в помощь семье собрано почти 5 миллионов рублей, сообщает Inkazan.