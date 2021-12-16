Стало известно, что тормозит переговоры России и ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Разногласия о верификации тормозят переговоры России и ЕС о взаимном признании сертификатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разногласия о механизмах проверки цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса тормозят переговоры России и Евросоюза о взаимном признании документов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники, стороны все-таки стремятся достигнуть соответствующей договоренности.

Проблема в том, что российский сертификат является ссылкой на портал «Госуслуги», а европейский аналог документа сам по себе содержит информацию о вакцинации или перенесенном заболевании.

- Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам, — сказал собеседник агентства, указав, что Россия категорически против такого решения.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. Сведений, нарушающих права граждан с точки зрения публичного доступа к личной информации, ковидный сертификат содержать не будет, пояснила Татьяна Голикова. Также заместитель председателя правительства объяснила, как ковидный сертификат защищён от подделки. На сертификат будет нанесен штрих-код, подтверждающий его действительность.