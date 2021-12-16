В России выявлено 28 486 случаев заражения коронавирусом 16 декабря 2021 года

В России выявлено 28 486 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 28 486 случаев COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 10 131 646 случаев.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заразились 3 322 человека. Далее идет Санкт-Петербург с 1 992 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 262 случая.

Кроме того, медики зафиксировали 1 133 летальных исхода. Еще 37 155 человек выписали из больницы после болезни.

Как писал сайт kp.ru, накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм. Уже на следующей неделе центр может представить первые данные об эффективности модификации «Спутника V», сообщил вирусолог. Как отметил Гинцбург, если ее эффективность против омикрон-штамма будет ниже в два-шесть раз, чем против исходного варианта COVID-19, то вакцину можно будет не менять.