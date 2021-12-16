В Совфеде осудили призыв сенаторов из США объявить Россию спонсором терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение ряда американских сенаторов объявить Россию «спонсором терроризма» подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки», -передает РИА Новости слова парламентария.

Цеков заявил, что Россия является страной-защитницей и не лезет как Вашингтон в дела других государств.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что американские сенаторы, предложив объявить Россию спонсором терроризма, показали свою инерционность в вопросах движения в антироссийском ключе.

«Вряд ли пройдет этот акт, никаких оснований для него нет, скорее американцев можно в этом обвинить», - полагает сенатор.

Напомним, накануне американский сенатор Джим Риш представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны», в котором предлагает объявить Россию «спонсором терроризма». Он также призвал ужесточить санкции против газопровода «Северный поток - 2».