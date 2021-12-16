Премьер Латвии призвал ЕС задуматься о санкциях против «Северного потока — 2»

В ЕС призвали задуматься о санкциях против «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что на саммите Евросоюза предложит обсудить санкции против «Северного потока — 2». По мнению политика, данный вопрос актуален на фоне якобы угрозы вторжения России на Украину.

- Я определенно думаю, что это (санкции против «Северного потока — 2») должно обсуждаться. Это очевидно, что прямо сейчас Путин пытается использовать «Северный поток» в качестве шантажа против ЕС, — считает премьер.

Кариньш считает слова России о необходимости ввести в эксплуатацию газопровод для увеличения поставок газа в Европу некорректными, так как, по его мнению, весь регион может быть обеспечен голубым топливом с помощью транзита через Украину.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Позже Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.