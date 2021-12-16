Twitter оштрафован на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter еще на 10 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный на территории России контент. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, уточнив, что общая сумма штрафа, наложенного на соцсеть, составила 55 миллионов рублей.

«Судебный участок № 422 мирового суда признал виновным Twitter по двум протоколам, составленным по частям 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ … и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей - 3 млн и 7 млн рублей соответственно», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее Таганский районный суд Москвы признал законным назначение штрафов в размере 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян. Роскомнадзор обязал иностранные сервисы совершить это до 1 июля текущего года. Twitter был присужден административный штраф в размере 17 миллионов рублей, мессенджер WhatsАpp обязали выплатить 4 миллиона рублей, а компания Facebook должна была заплатить 15 миллионов рублей.